Tesla пожаловалась судье на необоснованные расследования SEC в отношении Маска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в преследовании ее главы Илона Маска и проведении необоснованных расследований относительно выполнения компанией условий заключенного с регулятором соглашения.

В письме, которое Tesla направила федеральному судье Элисон Натан, занимающейся соглашением, адвокат компании Алекс Спиро заявил, что "постоянное преследование" регулятором Tesla и ее главы связано с тем, что Маск является резким критиком правительства.

Ранее в этом месяце Tesla сообщила, что SEC потребовала от компании предоставить информацию о том, каким образом она выполняет условия соглашения, требующего одобрения ее юристами твитов Маска.

В 2018 году SEC обвинила Маска в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, когда написал в Twitter о своих планах выкупить Tesla. Спустя 17 дней после публикации этого сообщения выяснилось, что для столь громкого заявления никаких фактических оснований не было и Маск не намерен делать Tesla частной. Тогда он сам и Tesla выплатили по $20 млн для урегулирования претензий регулятора. Кроме того, Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla и обязался впредь согласовывать свои твиты с юристами компании.

Однако поведение Маска не сильно изменилось, и в апреле 2019 года SEC потребовала от главы Tesla в рамках судебной процедуры подписать новое соглашение, в котором были более четко прописаны ограничения для публикации им информации в соцсетях. Среди тем, которые Маск не должен обсуждать в Twitter без предварительного согласования, - все, что связано с бизнесом Tesla: это данные о продажах, объемах производства, новых видах продукции, сделках M&A и финансовых показателях.

В письме Tesla также отмечается, что SEC до сих пор не распределила $40 млн, полученных за счет выплаченных Tesla и Маском штрафов среди акционеров, которые, по мнению регулятора, пострадали от действий главы компании.

В декабре Натан обнаружила, что компания, назначенная для распределения денег среди акционеров, - Rust Consulting Inc. - до сих пор не сделала этого, пишет The Wall Street Journal. В январе компания заявила, что по-прежнему работает с SEC над планом распределения средств.

SEC обычно распределяет 80% получаемых в виде штрафов средств среди акционеров в течение двух лет после одобрения соответствующего плана.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,9% на торгах в пятницу. За последний год их стоимость выросла на 11%.