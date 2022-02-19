Зеленский призвал Запад создать для Украины фонд восстановления и программу ленд-лиза

Он потребовал честных ответов о возможности вступления в ЕС и НАТО и заявил об инициативе проведения консультаций в рамках Будапештского меморандума

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны создать для Украины фонд устойчивости и восстановления, а также разработать программу ленд-лиза.

"(Нужно - ИФ) создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", - сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что "Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы".

Зеленский заявил, что Россия не сможет пойти войной против украинцев. Президент Украины также добавил, что, "хотя сейчас на временно оккупированных территориях много провокаций, мы должны сохранять спокойствие".

Сообщения об обстреле территории в Ростовской области президент Украины назвал провокацией. "... Показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область - это все провокация. Это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, там нет никого раненого", - сказал Зеленский.

"Я не знаю, что хочет президент РФ, потому предлагаю встретиться", - заявил он.

Зеленский предложил созвать саммит государств-постоянных членов Совета безопасности ООН при участии Турции и Германии "с целью разрешения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины".

"Гарантий сегодня, пока мы не являемся членами оборонного альянса и фактически находимся в серой зоне - в вакууме безопасности", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Консультации в рамках Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. "Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал Зеленский.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Зеленский добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации. "Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.

Открыта ли дверь в ЕС и НАТО

Президент Украины заявил, что Киев требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" - сказал Зеленский.

"Это касается и НАТО. Нам говорят - дверь открыта. Но пока - посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? " - сказал Зеленский.

По его словам, чтобы "действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения".

Касательно того, что еще страны-партнеры Украины могут сделать для нее в условиях "российской агрессии", президент отметил: "продолжить действенно поддерживать Украину, ее устойчивость и обороноспособность, начать дискуссию о предоставлении Украине четкой европейской перспективы, открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки, как можно быстрее принять решение относительно четких и обозримых временных рамок вступления Украины в НАТО, а также всесторонне поддержать экономическую устойчивость и трансформацию в Украине".