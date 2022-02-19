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Президент Украины допустил возможность поставить Будапештский меморандум под сомнение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации.

Зеленский отметил, что за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.

Ранее в феврале три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко - призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".

"Почти три десятилетия назад (...) пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештского меморандума, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - говорится в обращении трех президентов Украины к странам-подписантам Будапештского меморандума.

Украина Владимир Зеленский

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