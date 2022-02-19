Что произошло за день: суббота, 19 февраля

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР, всеобщая мобилизация в самопровозглашенных республиках, учения под руководством Владимира Путина и досрочный победитель Олимпиады

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявили 26 регионов России. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации, в Воронежской и Волгоградской областях - режим повышенной готовности. Пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд. В ЛНР сообщили, что к 17:00 в Россию были отправлены 16 747 жителей. В Донецке муниципальный транспорт снят с маршрутов и перенаправлен на эвакуацию людей.

- Два снаряда разорвались в Ростовской области недалеко от границы России. По данным пограничного управления ФСБ России по региону, один из снарядов взорвался на окраине станицы Митякинская, другой разрушил хозпостройку в хуторе Маноцкий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Глава МИД Украины отверг заявления о том, что обстрел вели украинские военные.

- Под руководством Владимира Путина прошло учение с силами стратегического сдерживания. Российские военные, в частности, провели пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", крылатых ракет "Калибр", межконтинентальной ракеты "Ярс", крылатой ракеты комплекса "Искандер-М". В ситуационном центре Кремля к президенту РФ присоединился его белорусский коллега Александр Лукашенко.

- В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. В мобилизационные пункты Донецкой и Луганской народных республик пришли по несколько тысяч человек. В течение дня поступали сообщения об обстрелах, в частности, на окраине Горловки и в пригороде Донецка.

- Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал западные страны создать для Украины фонд восстановления и программу ленд-лиза. Также президент Украины призвал дать честные ответы о перспективах вступления государства в ЕС и НАТО. Он заявил, что Будапештский меморандум, подписанный в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, может быть поставлен под сомнение при срыве консультаций.

- Алексей Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове. Суть его не раскрывается.

- Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине. В активе сборной страны 15 золотых медалей. Между тем российские спортсмены установили новый национальный рекорд по числу наград на зимней Олимпиаде: на их счету 31 медаль. Рекорд 2014 года составлял 29 медалей.

- Российские спортсмены получили четыре медали по итогам предпоследнего дня Олимпиады. Золото заработал лыжник Александр Большунов в марафоне. Серебряным призером в этой же дисциплине стал Иван Якимушкин. Награду аналогичного достоинства завоевали фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревновании спортивных пар. Третье место в этой дисциплине заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.