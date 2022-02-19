Киев сообщил о гибели двоих и ранении четверых украинских военных в Донбассе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-центр Операции украинских объединенных сил (ООС) сообщил о 70 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе с начала суток.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - сказали в штабе.

Ранее власти ЛНР сообщили, что территория самопровозглашенной республики обстреливалась в субботу с украинской стороны 17 раз.

Со своей стороны в ДНР заявляли о раненных и погибших в результате диверсий со стороны Киева.