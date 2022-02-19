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ЛНР насчитала в субботу 17 обстрелов территории со стороны ВС Украины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины семнадцать раз с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам в субботу представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что под огонь со стороны ВС Украины попали районы населенных пунктов Первомайск, Золотое-5, Калиново, Славяносербск, Желобок, Металлист, Желток, Калиновка, Веселая Гора, Донецкий, Санжаровка, Дебальцево, Веселогоровка, Сокольники и Раевка.

По данным Филипоненко, при обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82-мм.

Украина ЛНР

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