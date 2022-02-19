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Окраина Горловки в ДНР подверглась артиллерийскому удару

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Артиллерийскому удару подверглась окраина Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 17:53 по Горловке (шахта им. Гагарина) выпущено 12 снарядов калибром 122 мм. За полтора часа по ДНР выпущено 36 мин и снарядов различного калибра", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Ранее в субботу вечером в представительстве сообщили, что обстрелу подвергся пригород Донецка. Кроме того, в поселке Васильевка под обстрел попала группа журналистов и наблюдателей представительства ДНР в СЦКК: фиксировали последствия атаки на Васильевскую насосную станцию (Ясиноватский район).

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ДНР Горловка

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