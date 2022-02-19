Американский грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman в субботу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares в 12:40 по времени Восточного побережья США (20:40 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 21 февраля.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Позже в NASA сообщили, что Cygnus был успешно выведен на орбиту и направляется к МКС

Это уже 17-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.