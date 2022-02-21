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В ДНР сообщили о гибели мирного жителя Донецка

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-служба народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что в результате минометного обстрела на окраине Донецка погиб мирный житель города - шахтер, ехавший на утреннюю смену.

Он погиб "в результате обстрела из 120-м минометов с позиций 54-й механизированной бригады поселка Шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта", говорится в сообщении.

Ранее народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрела один ее военнослужащий погиб и еще трое потрадали.

Донецк Шахты ДНР Донбасс

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