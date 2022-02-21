Путин не считает возможный мораторий о приеме Украины в НАТО уступкой России

Президент отметил, что США считают, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Отсрочка в принятии Украины в НАТО не является уступкой Москве, это решение вызвано неготовностью Киева к присоединению к альянсу в настоящее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать (в НАТО - ИФ) завтра, более того, возможен какой-то мораторий", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

"Но ведь они считают, что Украина не готова (к принятию в НАТО - ИФ) сегодня. Поэтому мы считаем, что это не уступка нам, а просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Вот мораторий. Но это не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чем же движение в нашу сторону? Мы пока этого не видим", - продолжил Путин.

"Мы вчера дважды разговаривали с президентом Франции... Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения, но на вопрос, в чем они заключаются, он мне, к сожалению, ответить не смог", - сказал он.

Затем Путин обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову. "Сначала нужно понять, в чем же эти изменения, если они есть, потому что ваш коллега (госсекретарь США Энтони Блинкен - ИФ) вчера заявил о том, что никаких подвижек по принципиальным вопросам, связанным с расширением, возможным принятием других стран в НАТО, включая Украину, в них нет", - сказал он.