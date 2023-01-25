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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Кремле не согласны с тем, что продолжение военного конфликта обезопасит Европу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мнения о том, что продолжение военного конфликта может обеспечить безопасность Европы, это заблуждение, которое чревато продолжением этого "страшного периода", заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать мнение одного из западных публицистов о том, что безопасность Украины обеспечит не ее принятие в НАТО, а мощная армия.

"Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли - и военной, и политической. Мы в этом глубоко убеждены", - сказал Песков.

"Мы в этом глубоко убеждены. В этом мы были убеждены и год назад, даже чуть больше чем год назад - когда президент Путин призывал всех сесть за стол переговоров и обсуждать наши озабоченности, когда президент Путин призывал всех вспомнить о нескольких десятилетиях постепенного наступления НАТО в сторону России и когда Путин предупреждал, что продолжение этой линии не может остаться без последствий", - продолжил он.

"Вот сейчас такие заблуждения - они, конечно, чреваты продолжением вот этого страшного периода, через который мы сейчас проходим", - заключил Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина Европа НАТО
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