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В Великобритании отменят оставшиеся ограничения против COVID-19

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - С четверга в Великобритании люди с положительным тестом на коронавирус COVID-19 официально больше не должны будут уходить на самоизоляцию, бесплатное тестирование прекратится с 1 апреля, сообщает Sky News.

"До первого апреля мы все еще советуем людям, которые сдают положительный тест на коронавирус, оставаться дома, но после этого мы начнем поощрять людей с симптомами вируса, которые несут личную ответственность, так же, как мы поощряем тех, которые болеют гриппом и внимательно относятся к окружающим", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в палате общин. Несмотря на рекомендацию, которая будет сохранять силу до апреля, официально требование будет отменено.

Также будут отменены рекомендации для сотрудников и учащихся учебных заведений и учреждений по уходу за детьми проводить тестирование среди людей без симптомов вируса два раза в неделю.

С четверга, помимо завершения действия требования по уходу на самоизоляцию, вакцинированные граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, не должны будут сдавать тесты в течение семи дней.

Бесплатные тесты будут доступны для пожилых граждан и граждан из групп риска. По предложению министра, в марте власти страны установят, кто конкретно сможет получать бесплатные тесты.

По словам Джонсона, отмена ограничений возможна только благодаря высокому уровню иммунитета, и теперь вакцины и лечение должны рассматриваться как "первая линия обороны" против вируса. Премьер-министр отметил, что пандемия еще не закончена, и "наши ученые уверены, что появятся новые штаммы, и очень вероятно, что они будут хуже "омикрона".

За весь период пандемии в стране было выявлено более 18,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 160 тыс. смертей от последствий заболевания.

Великобритания Коронавирус

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