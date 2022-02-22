Жители поселка в ЛНР остались без электричества в результате артобстрела

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более 200 абонентов остались без электроснабжения в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны поселка Веселая Гора во вторник, сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Сегодня в результате обстрела из артиллерийских систем калибром 122 мм с позиций украинской армии в районе города Счастье в направлении поселка Веселая Гора повреждения получили жилые дома и линии ЛЭП, без электроснабжения остались 207 абонентов, сообщил Филипоненко.

По его данным обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной.

Ранее во вторник корреспондент "Интерфакса" сообщил, что в окрестностях Луганска вновь слышны разрывы артиллерийских снарядов.