МИД РФ увидел риски возобновления крупномасштабных боевых действий в Донбассе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более 80 тысяч человек выехали из Донбасса в Россию, мы оказались на пороге крупномасштабных боевых действий, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В рамках эвакуации в РФ уже выехали более 80 тысяч человек. Мы оказались на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий, грозящих потерями тысяч человеческих жизней", - сказал он во вторник, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.