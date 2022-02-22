Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

Вблизи Луганска слышны разрывы артиллерийских снарядов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Разрывы артиллерийских снарядов вновь слышны в окрестностях Луганска, передал во вторник корреспондент "Интерфакса".

Эхо нескольких взрывов донеслось с окраин города во вторник около полудня.

Официальной информации от военных структур ЛНР об обстрелах с украинской стороны пока не поступало.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Луганск ЛНР

Новости по теме

Новости

Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в границах, в которых они были провозглашены

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ

Лондон намерен незамедлительно ввести экономические меры против Москвы

Власти ЛНР решили призвать Украину вывести войска из всей Луганской области

Власти ЛНР решили призвать Украину вывести войска из всей Луганской области

МИД РФ прокомментировал возможность размещения российских баз в ДНР и ЛНР

Около 90 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Около 90 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией

Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 17 294 пациента с коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });