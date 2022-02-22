Вблизи Луганска слышны разрывы артиллерийских снарядов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Разрывы артиллерийских снарядов вновь слышны в окрестностях Луганска, передал во вторник корреспондент "Интерфакса".

Эхо нескольких взрывов донеслось с окраин города во вторник около полудня.

Официальной информации от военных структур ЛНР об обстрелах с украинской стороны пока не поступало.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.