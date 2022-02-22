Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) не поддержала пакет санкций в отношении России, которые Брюссель собирается ввести в ответ на признание ДНР и ЛНР, передает телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной - Венгрии. Они подчеркнули важность диалога", - приводит телеканал слова европейского дипломата.

Ранее во вторник представительство Франции в Совете ЕС сообщило, что завершилась первая встреча Coreper, в ходе которой послы ЕС выразили решимость "принять точечные санкции в отношении тех, кто причастен" к действиям России в отношении Украины. Как отмечается, позднее во вторник состоится второе заседание постпредов ЕС.

В то же время, по данным западных СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что Будапешт присоединится "к единой позиции ЕС по российско-украинскому конфликту".

Как ожидается, во вторник главы МИД стран ЕС в ходе срочного заседания неформального совета примут решение по поводу "европейского ответа" России на признание независимости ДНР и ЛНР. Речь идет об экстренных мерах.

"Очевидно, что этот ответ будет иметь форму санкций, содержание которых министры обсудят на основании моего предложения", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, напомнив, что в Евросоюзе принятие санкций входит в компетенцию совета ЕС. "И я уверен, что его примут единогласно", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили решение РФ признать ДНР и ЛНР и обещали ввести санкции.