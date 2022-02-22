Посольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности санкций Великобритании

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Великобритании в отношении России нелегитимны с точки зрения международного права, заявили во вторник в посольстве РФ в Лондоне.

"В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных, с точки зрения международного права, санкций", - говорится в комментарии посольства, поступившем в "Интерфакс".

Там подчеркнули, что российская сторона не питает иллюзий относительно "направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников".

"Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряженности. Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин Офиса (МИД Великобритании - ИФ) вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились", - отметили в российской дипмиссии.

"На протяжении последних месяцев мы были свидетелями нагнетания антироссийской истерии в британских СМИ, целенаправленного формирования в глазах британской и мировой общественности образа России как страны - агрессора", - говорится в комментарии посольства.

"При этом ни британское правительство, ни средства массовой информации совершенно не интересовало то, что жители ДНР и ЛНР много лет живут под обстрелами, тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения. Не задумывались в Лондоне и о том, как жил Донбасс в условиях полной транспортной и экономической блокады, прекращения выплат пенсий и социальных пособий его жителям", - отмечается в нем.

В посольстве РФ напомнили: "Признание Россией ДНР и ЛНР продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".

Ранее во вторник сообщалось, что глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении России после признания Донецкой и Луганской народных республик.

"Сегодня мы вводим санкции в отношении пяти российских банков", - заявил он, выступая в палате общин. По его словам, санкции затронут Банк "Россия", Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, "Генбанк", Индустриальный сберегательный банк.

Кроме того, британские санкции затронут троих российских бизнесменов - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.