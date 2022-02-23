Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 427 817 265+1 875 119

В Великобритании пока не увидели "полномасштабного вторжения" РФ на Украину

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России на Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции, заявила в среду каналу Sky News глава МИД Британии Лиз Трасс.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, мы, международное сообщество, усилим наши санкции", - сказала она.

В миреПосольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности санкций ВеликобританииЧитать подробнее

Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

15
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с РоссиейВ Донецке заявили об обстреле пяти населенных пунктов ДНР с начала суток 22 февраля. На фото: мужчина в разрушенном в результате обстрела доме в Донецке.У банкоматов Центрального республиканского банка в Донецке образовались очереди. Банк временно ограничил выдачу наличных, суточный лимит по одной карте составляет 10 тысяч рублей.В Донецке и Луганске сотни граждан вышли на улицы, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР РоссиейВечером 21 февраля президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики21 февраля. В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки.21 февраля. Глава ЛНР объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.20 февраля. Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область.19 февраля. В ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет19 февраля. В Донецке для эвакуации людей привлекли муниципальный транспорт. Для эвакуации граждан со станции города Иловайска отправляются пассажирские составы.19 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.18 февраля. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков в Россию из соображений безопасностиВ ночь 19 февраля в черте Луганска был взорван газопровод. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.18 февраля. ДНР и ЛНР сообщают об интенсивных обстрелах со стороны украинских военных. На фото: поврежденный в результате взрыва автомобиль в центре Донецка.18 февраля. Жителей Донецка и ближайших к нему городов призывают не выходить из домов.
Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Великобритания Лиз Трасс Украина

Новости по теме

Новости

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

МИД Украины рекомендовал украинцам выехать из России

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

В ДНР с начала суток зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня

Что случилось этой ночью: среда, 23 февраля

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

Американские фондовые индексы упали на 1-1,4%

В районе троллейбусного депо в Луганске произошел взрыв

Япония ввела ряд санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР

Блинкен пригрозил РФ "серьезнейшими последствиями" при эскалации ситуации вокруг Украины

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение

От гособлигаций до футбола - мишени первого санкционного залпа США. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });