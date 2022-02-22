Зеленский издал указ о призыве резервистов
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.
"Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - сказал он в видеообращении во вторник вечером.
"Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", - добавил Зеленский.
По его словам, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.
Зеленский отметил, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации", "необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования".
Ранее Зеленский заявил, что признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины.
Он также назвал российскую эскалацию вокруг Украины беспрецедентным вызовом для мира в целом.