Зеленский издал указ о призыве резервистов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.

"Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - сказал он в видеообращении во вторник вечером.

"Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", - добавил Зеленский.

По его словам, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Зеленский отметил, что "на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации", "необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования".

Ранее Зеленский заявил, что признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины.

Он также назвал российскую эскалацию вокруг Украины беспрецедентным вызовом для мира в целом.