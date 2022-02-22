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Глава МИД Франции передумал встречаться с Лавровым в пятницу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планировавшаяся на пятницу, не состоится.

"Нет", - сказал французский министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, актуальна ли по-прежнему встреча глав МИД Франции и РФ в пятницу.

Он указал, что "о возможных переговорах с Сергеем Лавровым мы говорили в том случае, если не будет вторжения на Украину". По его словам, российский министр, когда недавно разговаривал с ним по телефону, не мог не знать о планах Москвы признать ДНР и ЛНР, однако ничего об этом не сказал.

Переговоры Ле Дриана и Лаврова были намечены на 25 февраля в Париже.

Франция Жан-Ив Ле Дриан МИД РФ Сергей Лавров

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