Нацбанк Украины назвал ситуацию на валютном рынке контролируемой

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Валютный рынок продолжает чувствительно реагировать на изменение информационной среды, связанной с геополитическим напряжением, в частности, на текущей неделе спрос на валюту остается повышенным, сообщил Национальный банк Украины.

"В то же время, как и ранее, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, несмотря на временный рост спроса на фоне сверхвысокой напряженности в информационной среде", - говорится в ответе НБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

Кроме того, влияние информационной напряженности на ожидания, в частности, курсовые, не может длиться долго, поскольку возникает так называемый "эффект привыкания", что подтверждает январский опыт прохождения турбулентности, добавили в Нацбанке.

Регулятор подчеркнул, что в его прогнозах начиная с 2014 года постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта, поэтому НБУ имеет план того, как реагировать на те или иные события.

Для поддержания устойчивости украинской экономики Национальный банк будет и дальше проводить взвешенную монетарную политику на основе инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса, регулирования финансовой системы и дальнейшего приближения соответствующего регулирования к европейским стандартам, заверили в НБУ.

"Национальный банк будет использовать чисто рыночные инструменты. Опыт прохождения предыдущих шоков свидетельствует, что такой инструментарий достаточен", - подчеркнули в НБУ, добавив, что Нацбанк готов при необходимости и в дальнейшем, соблюдая режим плавающего курсообразования, активно действовать на валютном рынке для успокоения чрезмерного спроса.

Курс гривны на межбанковском рынке во вторник ослабел примерно до 29,05 грн./$1 с 28,60 грн./$1 в понедельник. Нацбанк весь день интервенциями удерживал гривну от падения от уровня 29 грн./$1, потратив на эти цели, оценочно, несколько сотен миллионов долларов.

На минувшей неделе НБУ после двух недель чистого выкупа валюты вновь вернулся к чистой ее продаже для поддержки гривны: валовая продажа составила $503 млн, покупка - $50 млн.

В целом с начала этого года и по 18 февраля Нацбанк продал $2,064 млрд, купил $0,657 млрд.