Украина запросила экстренное финансирование у МВФ

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ), сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в заявлении о поддержке Украины.

"В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властями, как мы можем им лучше всего помочь", - отметила она.

По ее словам, в дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующего соглашения stand by с оставшимися в нем невыделенными $2,2 млрд.

Георгиева уточнила, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Глава Фонда подчеркнула, что "события этой недели в Украине" вызывают серьезную обеспокоенность: в первую очередь, из-за человеческих жертв и страданий простых людей, однако также из-за серьезного экономического воздействия, которое будет усугубляться по мере его продолжения.

Она добавила, что помимо Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире, и Фонд сейчас оценивает возможные последствия, в том числе для функционирования финансовой системы, товарных рынков и непосредственное влияние на страны, имеющие экономические связи с регионом.

"Сегодня я встретилась с нашим исполнительным советом, чтобы проинформировать исполнительных директоров о нашей первоначальной оценке складывающейся ситуации. Я заверила их, что наши сотрудники будут продолжать тесно сотрудничать с властями, чтобы всячески поддерживать Украину", - заявила Георгиева.

Она добавила, что МВФ также продолжит работать рука об руку с Группой Всемирного банка и другими партнерами для координации поддержки и обеспечения максимальной выгоды для Украины.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.

Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начала обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы stand by 23 февраля - за день до полномасштабной агрессии России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.