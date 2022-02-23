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Анджей Дуда допустил возможность ограничить россиян в путешествиях

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности ограничить россиян в возможности путешествовать на фоне действий Москвы.

"Беру во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России. Но (...) эти далеко идущие шаги будут необходимыми", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве в среду.

Президент Польши отметил, что отслеживается каждый шаг России. "Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", - сказал он.

Со своей стороны президент Литвы заявил журналистам, что ни одна страна не имеет права подрывать суверенитет других государств из-за их желания присоединиться к НАТО.

"НАТО должна подать четкий сигнал, что изменений в политике свободы присоединения не будет, это не изменяется, и ни одна страна мира не имеет права подрывать суверенность любой страны из-за ее желания присоединиться к альянсу. Мы не можем позволить, чтобы военная сила и военная угроза стали решающим фактором", - сказал Науседа.

Польша Анджей Дуда

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