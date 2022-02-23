Минздрав РФ сообщил, что прибывших из Сирии детей обследуют в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Прибывающие из Сирии российские дети пройдут обследование в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве и получат необходимое лечение, сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня вечером специальный борт доставит в Москву из Сирийской Арабской Республики 14 детей в сопровождении специалистов федеральных центров Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

Отмечается, что по результатам обследования дети получат необходимое лечение.