Из Сирии вывезли 10 российских детей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Из Сирии в Россию в ночь на пятницу возвращены 10 российских детей в возрасте от 5 до 17 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Сегодня сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка возвратили на родину 10 российских детей, находившихся в лагере беженцев Рож. Среди них шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от 5 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Самолет ВКС РФ доставил детей на аэродром Чкаловский, откуда они были отправлены в одно из медицинских учреждений Москвы для полного медицинского обследования, отметили в пресс-службе.

"Они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в ХМАО - Югру, республики Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области", - говорится в сообщении.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила руководство Сирии, представителей курдской стороны, сотрудников российского посольства в САР, МИД, Минобороны, Минздрав России, региональных детских омбудсменов "и всех причастных" за работу над возвращением детей в РФ и отметила, что поиск российских детей и их репатриация продолжаются.