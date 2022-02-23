Должностные лица ЛНР передали украинским спецслужбам секретные сведения

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Силовые ведомства Луганской народной республики выявили факты разглашения должностными лицами ЛНР сведений содержащих государственную тайну украинским спецслужбам, сообщила в среду представитель генеральной прокуратуры республики Инна Семенова.

"Генеральной прокуратурой Луганской народной республики совместно с Министерством государственной безопасности (МГБ) выявлены случаи разглашения информации, составляющей государственную тайну", - заявила Семенова журналистам.

Она уточнила, что в ходе оперативной работы МГБ ЛНР выявлены "факты рассылки якобы от имени Генеральной прокуратуры, МГБ и МВД республики сообщений с электронной почты в адрес государственных органов и субъектов хозяйственной деятельности, содержащих скан-копии запросов о получении информации в отношении проводимых мобилизационных мероприятий".

"В действительности указанные запросы ведомствами республики не направлялись, их рассылка осуществлялась спецслужбами Украины с целью дестабилизации ситуации в Луганской народной республике и дискредитации ее государственных органов", - сообщила Семенова.

По её словам, в ходе проводимого генпрокуратурой ЛНР расследования установлено, что отдельные должностные лица ЛНР, "поддавшись провокации, передали запрашиваемые сведения, чем разгласили государственную тайну".

В настоящее время по данным фактам проводится следствие.

За разглашение государственной тайны в ЛНР предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.