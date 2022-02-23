Телеканал сообщил о наступлении украинской армии на позиции сил ЛНР

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные, вероятно, начали наступление на территории населенного пункта Николаева в Луганской народной республике (ЛНР).

"Украинская армия вероятно начала наступление у населенного пункта Николаевка в Луганской народной республике", - сказал ведущий в эфире телеканала "Россия -24" со ссылкой на корреспондента в среду.

"Судя по всему, украинские военнослужащие пошли на прорыв в районе населенного пункта Николаевка, сейчас после артиллерийского удара по позициям бойцов луганской народной республики завязался стрелковый бой, он идет прямой сейчас", - сказал Поддубный, отметив, что пока неизвестно, какие силы задействованы украинскими военными.

"Мы наблюдаем разрыв снарядов, мы наблюдаем, что нападение идет сразу с нескольких направлений, но официальной информации, что происходит на этом участке не поступало", - заявил Поддубный в эфире телеканала.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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