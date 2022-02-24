Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Путин обвинил Запад в пособничестве распространению международного терроризма

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Незаживающие язвы международного терроризма и экстремизма остаются в странах, где западные страны пытаются установить свой порядок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Складывается впечатление, что практически везде - во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма", - заявил Путин в ходе телеобращения к россиянам.

Он отметил, что особое место в этом ряду занимает вторжение США в Ирак.

"В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этому публично на глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке", - сказал Путин.

"Потом оказалось, что это подтасовка, блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно. Удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны", - добавил он.

В пример он также привел события в Ливии и Сирии. По его словам, нелегитимное использование военной силы против Ливии привело к полному разрушению этого государства и возникновению огромного очага международного терроризма. Кроме того, ливийская трагедия привела к массовому миграционному исходу из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу.

"Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции СБ ООН - ничто иное, как агрессия, интервенция", - сказал Путин.

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 24 февраля

Из киевского аэропорта "Борисполь" начали эвакуировать людей

На окраине Луганска слышны взрывы

Brent превысила $100 за баррель

Байден пообещал России последствия за нападение на Украину

Байден пообещал России последствия за нападение на Украину

Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие

СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове и Донецке

Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе

Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе

Блинкен счел, что РФ "может начать вторжение на Украину" до утра четверга

Совбез ООН проведет экстренное заседание утром 24 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });