Путин обвинил Запад в пособничестве распространению международного терроризма

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Незаживающие язвы международного терроризма и экстремизма остаются в странах, где западные страны пытаются установить свой порядок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Складывается впечатление, что практически везде - во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма", - заявил Путин в ходе телеобращения к россиянам.

Он отметил, что особое место в этом ряду занимает вторжение США в Ирак.

"В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этому публично на глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке", - сказал Путин.

"Потом оказалось, что это подтасовка, блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно. Удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны", - добавил он.

В пример он также привел события в Ливии и Сирии. По его словам, нелегитимное использование военной силы против Ливии привело к полному разрушению этого государства и возникновению огромного очага международного терроризма. Кроме того, ливийская трагедия привела к массовому миграционному исходу из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу.

"Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции СБ ООН - ничто иное, как агрессия, интервенция", - сказал Путин.