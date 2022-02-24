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Президент РФ пообещал разгром любого агрессора в случае нападения на Россию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нападение на Россию приведет к ужасным последствиям для любого потенциального агрессора, предупредил президент РФ Владимир Путин.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора", - сказал он в обращении к россиянам.

Путин заметил, что "те, кто претендуют на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, без всяких на то оснований объявляют нас, Россию своим врагом".

"Они, действительно, располагают большими финансовыми, научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере экономики, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному шантажу. Мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично", - продолжил он.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира и более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений", - заверил Путин.

Ранее в четверг президент РФ заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Владимир Путин

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