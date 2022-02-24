МИД Британии осудил нападение на Украину

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что Лондон со своими союзниками выработает ответ на акт агрессии против Украины. Она написала об этом в твиттере.

"Решительно осуждаю ужасающую и ничем не спровоцированную агрессию, которую президент Путин начал против народа Украины, - заявила Трасс. - Мы на стороне Украины и мы начнем с нашими партнерами работу по выработке реакции на этот ужасный акт агрессии".

Ранее президент США Джо Байден назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу.

Сейчас ситуацию обсуждает Совет безопасности ООН.