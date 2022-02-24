Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В НАТО в связи с ситуацией на Украине решили усилить меры сдерживания

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран при НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины решили принять меры по усилению мер сдерживания и обороны, избегая при этом эскалации обстановки, заявил Североатлантический совет.

"Мы приняли решение в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников принять дополнительные шаги по дальнейшему усилению сдерживания и обороны во всем альянсе", - говорится в документе.

"Наши меры по-прежнему являются превентивными, пропорциональными и не усиливающими напряженность", - заявили авторы.

Согласно документу, НАТО продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников.

"Мы разворачиваем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные военно-морские силы и средства. Мы повысили готовность наших сил для ответа на все непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Постпреды стран в НАТО осудили "российское нападение на Украину", а также "Белоруссию за то, что позволила совершить" его. "Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои силы из Украины и от территории вблизи Украины, а также полностью уважать международное гуманитарное право", - говорится в заявлении.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.

Хроника Военная операция на Украине
НАТО Украина Донбасс

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Auchan меняет график работы магазинов на Украине

Военная операция на Украине

Украина сохранила консульские отношения с Россией

Украина сохранила консульские отношения с Россией
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Украину нужно "зачистить от нацистов"

WSJ сообщила о подготовке западных компаний к санкциям против России

Военная операция на Украине

Власти ДНР приостановили эвакуацию в Россию

Власти ДНР приостановили эвакуацию в Россию

Джонсон призвал лидеров стран НАТО срочно собраться

Военная операция на Украине

Боррель предупредил, что РФ может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией"

Военная операция на Украине

Офис Зеленского сообщил о более чем 40 погибших в боях

Офис Зеленского сообщил о более чем 40 погибших в боях
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление

Российские военные сообщили о переходе сил ЛНР и ДНР в контрнаступление
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что не применяет ракеты, авиацию и артиллерию против городов Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });