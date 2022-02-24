В НАТО в связи с ситуацией на Украине решили усилить меры сдерживания

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран при НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины решили принять меры по усилению мер сдерживания и обороны, избегая при этом эскалации обстановки, заявил Североатлантический совет.

"Мы приняли решение в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников принять дополнительные шаги по дальнейшему усилению сдерживания и обороны во всем альянсе", - говорится в документе.

"Наши меры по-прежнему являются превентивными, пропорциональными и не усиливающими напряженность", - заявили авторы.

Согласно документу, НАТО продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников.

"Мы разворачиваем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные военно-морские силы и средства. Мы повысили готовность наших сил для ответа на все непредвиденные обстоятельства", - говорится в заявлении.

Постпреды стран в НАТО осудили "российское нападение на Украину", а также "Белоруссию за то, что позволила совершить" его. "Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои силы из Украины и от территории вблизи Украины, а также полностью уважать международное гуманитарное право", - говорится в заявлении.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.