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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

НАТО не планирует размещать войска на территории Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отсутствии сил НАТО на территории Украины.

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"Нет, на Украине войск НАТО нет, нет вообще", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, у НАТО "нет никаких ни планов, ни намерений размещать натовские войска на Украине".

"О чем мы говорили, так об усилении сил НАТО на восточном фланге альянса, на территории НАТО, и мы усиливаем его", - добавил Столтенберг.

Украина НАТО Йенс Столтенберг

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