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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В Эстонию прибыла часть британского дополнительного контингента

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонию прибыла первая часть дополнительного контингента британских военнослужащих вместе с боевой техникой, в том числе танками.

Как сообщил в пятницу портал телерадиовещания ERR, его корреспонденты засняли в городе Пярну колонну британских военных, направляющуюся в сторону военного городка в Тапа (Tapa) близ Таллина.

Об ожидаемом прибытии в пятницу дополнительного контингента сообщил также накануне на пресс-конференции канцлер министерства обороны Кусти Сальм.

По его словам, "в связи с агрессией России против Украины" Великобритания планирует направить в Эстонию до батальона военнослужащих численностью в тысячу человек, из которых 200 солдат прибудут в пятницу. В настоящее время в Эстонии базируется около 850 британских солдат, возглавляющих боевую группу НАТО. В боевую группу также входит около 200 французских солдат.

Кроме того, в четверг на авиабазу Эмари прибыли два истребителя ВВС США F-35.

Соединенные Штаты сообщили, что кроме истребителей направят в страны Балтии также штурмовые вертолеты AH-64 и подразделение численностью 800 человек.

Великобритания Эстония

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