Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Великобритании во вторник посетят Эстонию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетят во вторник Эстонию.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, со Столтенбергом прибудут главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Они встретятся с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, командующим силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и военнослужащими подразделений НАТО, дислоцированных в военном городке в Тапа.

Во вторник Эстонию посетит также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретится с премьер-министром Каллас и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом.

Джонсон посетит военный городок Тапа, где проходят службу около 850 военнослужащих Великобритании. Британские военные, размещенные здесь, возглавляют международную боевую группу НАТО. По распоряжению премьер-министра Соединенного королевства, британский контингент будет увеличен еще на столько же человек. Отмечается, что 200 военных, семь танков Challenger, бронетранспортеры и другая бронетехника Королевского Уэльского полка уже прибыли на минувшей неделе в Эстонию.