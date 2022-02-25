В Черном море обстреляли судно под молдавским флагом и с российским экипажем

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Танкер-химовоз, шедший под молдавским флагом, в пятницу попал под обстрел в Черном море, сообщило Морское агентство Молдавии.

"Судно Millenial Spirit (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) было поражено снарядом", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что стрелявшая сторона пока не определена.

"На борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Весь экипаж корабля – граждане России", - отмечается в цитируемом сообщении.

Оператором судна является юридическое лицо с Украины. Морское агентство дополнительно проинформирует о процессе спасения экипажа и корабля.