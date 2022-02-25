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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Лавров посетит Женеву для участия в двух международных мероприятиях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля-1 марта посетит Женеву, где примет участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С 28 февраля по 1 марта Лавров посетит Женеву, где примет участие в сегменте высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на конференции по разоружению", - сказала он в ходе брифинга.

"Запланированы его беседы с Верховным комиссаром ООН по правам человека госпожой Бачелет, а также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами", - добавила Захарова.

По ее словам, также состоится традиционная встреча министра с руководителями расположенных в Женеве международных организаций.

Сергей Лавров Женева Швейцария

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