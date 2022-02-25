В Черном море спасли российский экипаж подбитого молдавского судна

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Все члены российского экипажа сухогруза, пораженного снарядом в Черном море, были спасены. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спыну.

По его словам, судно, которое шло под молдавским флагом, было поражено снарядом неизвестного происхождения.

"Весь экипаж корабля – граждане Российской Федерации Экипаж корабля в составе 10 человек покинул судно в одних спасательных жилетах. Власти Украины провели спасательную операцию. Члены экипажа спасены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил Спыну.

В Молдавии зарегистрировано более 400 иностранных судов, которые используют молдавский флаг, так как это дешевле для судовладельцев.

Накануне парламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. За сутки в Молдавию въехало более 16 тыс. беженцев из Украины, из них около 400 человек попросили убежища. Поток беженцев продолжает увеличиваться.