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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Словакии из-за наплыва иностранцев введен режим чрезвычайной ситуации

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Словакия с полудня субботы (14:00 по Москве) по решению правительства ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва иностранцев на территорию страны, сообщает словацкая пресса.

"Целью объявления чрезвычайной ситуации является создание необходимых условий для устранения последствий массового притока иностранцев на территорию Словацкой республики", - цитируют СМИ выдержки из пресс-релиза правительства.

Представителям кабмина и других органов власти поставлена задача принять меры по гражданской защите населения, урегулированию кризисных ситуаций для того, чтобы не подвергать опасности жизни, здоровье и имущество жителей страны, отмечает словацкая пресса.

За последние сутки восточную границу Словакии пересекли 10,5 тыс. человек. До начала кризиса на Украине словацкие пограничники фиксировали примерно по 1,5 тыс. пересечений восточной границы страны.

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