Зеленский заявил, что Эрдоган запретил проход военных кораблей РФ в Черное море

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган наложил запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море.

"Спасибо... господину президенту Турции Эрдогану и ее народу за мощную поддержку. Запрет на проход российский военных кораблей в Черное море и весомую военную гуманитарную помощь", - написал Зеленский в субботу в твиттере.

24 февраля после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции на Украине, Киев обратился с просьбой к Анкаре перекрыть для российских кораблей движение через проливы Босфор и Дарданеллы, а также закрыть турецкое воздушное пространство для российских самолетов.