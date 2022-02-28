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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Турция предупредила другие страны о закрытии Черноморских проливов для военных кораблей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Турция довела до сведения прочих стран то, что в данный момент не будет пропускать военные корабли через Черноморские проливы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Министр отметил, что Турция по-прежнему будет исполнять положения Конвенции Монтрё.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, "Турция намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении Черноморских проливов, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса". Об этом пишет издание "Сабах".

Он отметил, что Анкара не желает поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине ,и выразил уверенность, что Турция успешно преодолеет нынешнюю ситуацию между этими двумя странами.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

При этом при участии Турции в войне или если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, что президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган запретил проход российских военных кораблей в Черное море.

24 февраля после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции на Украине, Киев обратился с просьбой к Анкаре перекрыть для российских кораблей движение через проливы Босфор и Дарданеллы, а также закрыть турецкое воздушное пространство для российских самолетов.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Турция Мевлют Чавушоглу

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