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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В ДНР заявили о взятии под контроль 12 населенных пунктов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР развивают наступление, взяты под контроль 12 посёлков в Донбассе, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"Подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Рыбинское, Васильевка, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - заявил Басурин журналистам журналистам в субботу.

Он добавил, что подразделения ДНР "вышли к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Аналоль".

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