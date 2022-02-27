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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В ДНР заявили о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Донбассе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Развивая успешное наступление, силы Донецкой народной республики овладели населенными пунктами Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Об этом Басурин сообщил журналистам в воскресенье. Он добавил, что подразделения ДНР "вышли к населенным пунктам Каменка и Волноваха".

Накануне, 26 февраля, Басурин сообщал, что силы ДНР взяли под контроль 12 поселков в Донбассе.

25 февраля представитель НМ ДНР говорил, что военным силам республики в плане продвижения осталось еще далеко до административных границ области.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Эдуард Басурин ДНР Донбасс Украина

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