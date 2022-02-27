В ДНР заявили о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Донбассе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Развивая успешное наступление, силы Донецкой народной республики овладели населенными пунктами Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

Об этом Басурин сообщил журналистам в воскресенье. Он добавил, что подразделения ДНР "вышли к населенным пунктам Каменка и Волноваха".

Накануне, 26 февраля, Басурин сообщал, что силы ДНР взяли под контроль 12 поселков в Донбассе.

25 февраля представитель НМ ДНР говорил, что военным силам республики в плане продвижения осталось еще далеко до административных границ области.