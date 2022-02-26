Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в субботу постановило закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине.

Как сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис, воздушное пространство закрывается для российских перевозчиков с полуночи, предусмотрены "определенные исключения". "Они связаны с аварийной посадкой, гуманитарными полетами", - сказал министр.

Такое же решение ранее в субботу приняли Латвия и Эстония.

Литва Россия

Новости

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн
Военная операция на Украине

Песков сообщил об отказе Украины от переговоров и возобновлении военной операции

Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Самолету Володина не дали разрешение на пролет над Швецией и Финляндией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код