Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в субботу постановило закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине.

Как сказал на заседании правительства министр транспорта Марюс Скуодис, воздушное пространство закрывается для российских перевозчиков с полуночи, предусмотрены "определенные исключения". "Они связаны с аварийной посадкой, гуманитарными полетами", - сказал министр.

Такое же решение ранее в субботу приняли Латвия и Эстония.