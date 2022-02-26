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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

В Сирии боевики доставили в Идлиб емкости с отравляющим веществом

При транспортировке баллон повредился, 15 террористов получили ожоги

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Сирии боевики доставили в Идлиб емкости с отравляющим веществом, возможно, с хлором, сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"По информации сирийских спецслужб, в населенный пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) были доставлены емкости с отравляющим веществом, предположительно хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения. Из-за утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей", - заявил Журавлев.

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Сирия Идлиб ЦПВС

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