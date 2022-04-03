Четверо сирийских военных были ранены в результате обстрела со стороны боевиков

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Сирии в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил ранены четверо сирийских военнослужащих, сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). В провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Журавлев.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен сирийский военнослужащий. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Дэйр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Маарет-эн-Нуман, сирийский военнослужащий получил ранение", -отметил он.

Также "в результате снайперского обстрела, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Руайха, ранен сирийский военнослужащий", добавил Журавлев.

"В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, ранен сирийский военнослужащий", - подытожил он.