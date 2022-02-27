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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

"Роскосмос" закупит у Китая микроэлектронику, поставки который попали под санкции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роскомос" сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

""При всех наших усилиях раскрутить российскую национальную микроэлектронную промышленность (…) еще раз говорю: производить все невозможно. Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР... И мы решим эти проблемы. То, чего мы сами не производим мы купим просто у наших китайских коллег", - сказал Рогозин в эфире youtube-канала "Соловьев Live".

Ранее Рогозин сообщил, что нехватка микроэлетроники из-за санкций привела к переносу запусков ряда космических аппаратов, которые должны были быть выведены в космос в 2021 году.

Роскосмос Китай

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