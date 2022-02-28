Боррель назвал "первым шагом" переговоры РФ и Украины в Белоруссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил в поддержку переговоров между представителями России и Украины в Белоруссии, назвав их "первым шагом".

"Это первый шаг. Мы поддерживаем эту встречу", - сказал Боррель журналистам, комментируя переговоры.

Ранее сообщалось, что российская и украинская стороны проводят встречу недалеко от белорусско-украинской границы на берегу реки Припять.

В состав российской делегации вошли представители МИД, министерства обороны, администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

Как сообщала пресс-служба Офиса президента Украины, в состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.