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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

ЕС выделяет украинской армии полмиллиарда евро

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял и опубликовал в понедельник постановление о "европейском содействии миру" на Украине, которое предусматривает поставки вооружений Киеву, в том числе летального характера, на сумму 450 млн евро.

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"Базовая финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с мерой помощи, составляет 450 млн евро", - говорится в юридическом акте, опубликованном в "Официальном журнале" Европейского союза.

"Настоящее решение вступает в силу в день его утверждения", - сказано в постановлении Совета ЕС.

Кроме того, отдельным постановлением Украине выделяется еще 50 млн евро на оснащение нелетального характера: средства индивидуальной защиты, укладки для оказания первой медицинской помощи, горючее.

ЕС Украина

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