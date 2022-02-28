Египет и Турция пока не планировали ограничить въезд российских туристов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Египта и Турции в настоящее время не планируют вводить ограничения на въезд российских туристов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные разговоры с министром культуры и туризма Турции Мехметом Эрсоем и с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани по актуальной туристической повестке. Она попросила своих коллег о содействии, чтобы не допустить проблем с транзитными рейсами через Египет и Турцию для российских туристов", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приему российских туристов в Египте и в Турции.

"Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов", - подчеркивается в сообщении.

Ростуризм отмечает, что Эрсой и Эленани заверили российскую сторону, что окажут все необходимое содействие в решении вопросов, связанных с российскими туристами, в том числе в части поддержки при организации транзитных вывозных рейсов.

Стороны договорились держать оперативную связь и заблаговременно уведомлять друг друга о возможных изменениях в текущих процессах.