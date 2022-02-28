Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Только что завершился телефонный разговор президентов Беларуси и Турции", - сообщил вечером в понедельник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались сегодня в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта на Украине. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

"Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России", - говорится в сообщении.