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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Лукашенко и Эрдоган провели телефонный разговор

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Только что завершился телефонный разговор президентов Беларуси и Турции", - сообщил вечером в понедельник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались сегодня в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта на Украине. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

"Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган Александр Лукашенко

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